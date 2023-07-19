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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:17:00

Uluslararası satranç ustası Ediz Gürel'in sorumluluğu büyük

Kaynak: AA

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Milli sporcu Ediz Gürel, "Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan en genç (15) Türk sporcu olmak benim için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk." dedi.

Satrançta uluslararası usta (IM) Ediz Gürel, 2023 FIDE Dünya Kupası'nda hamle yapacak en genç Türk sporcu unvanının onur ve sorumluluğunu taşıyor.

Türkiye adına birçok başarı elde eden Ediz Gürel, öğretmeninin tavsiyesiyle 7 yaşında başladığı satrançta usta adayı (CM) unvanını 11 yaşında 2019 Avrupa Okullar Şampiyonası'nda kazandığı 3'üncülük sonrasında aldı.

Balıkesir'de 2022 yılında düzenlenen Uluslararası Caissa Hotel Yağmur Satranç Turnuvası'nda ilk büyükusta (GM) normunu alan Ediz, 2023 Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ise 16 Yaş Altı genel kategoride de şampiyonu oldu.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele eden 15 yaşındaki Ediz Gürel, AA muhabirine 20 Temmuz Dünya Satraç Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada FIDE Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan en genç Türk sporcu unvanının bir onur olduğunu ve bunun kendisine büyük sorumluluk hissettirdiğini söyledi.

Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmanın kendisi için "başlı başına mutluluk" olduğunu vurgulayan Ediz, "Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan en genç Türk sporcu olmak benim için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Kendim ve ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bunun benim için eşsiz bir deneyim olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR MUTLULUK"

Türkiye'yi pek çok uluslararası turnuvada temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Ediz Gürel, "Uluslararası turnuvalara ülkemizi temsilen gidebilmek gerçekten büyük bir onur." dedi.

Turnuva sonunda şampiyonluk ipini göğüslemenin, Türk bayrağıyla kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmenin büyük mutluluk olduğunu ifade eden Ediz, "Size refakat eden sevdiklerinizin, ailenizin gözlerindeki mutluluk gözyaşlarını fark etmenin mutluluğunu anlatmak için bir tarif bulmak imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Satrançta elde ettiği başarıların yanı sıra akademik hayatında da başarı hedefleyen Ediz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının da başarılı geçtiğini sözlerine ekledi.

BAŞARILARI

Satraçseverlerin 20 Temmuz Dünya Satraç Günü'nü kutlayan Ediz Gürel'in genç yaşına karşın elde ettiği önemli başarıların bazıları şöyle:

-2022 Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası, 16 yaş altı genel, bireysel, birinci.

-2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, 14 yaş altı genel, bireysel, ikinci.

-2022 Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası, 14 yaş altı genel, bireysel, birinci.

-2022 Dünya Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası, 14 altı yaş genel, bireysel, birinci.

-2021 Fide Online Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Süper Finali, 14 altı yaş genel, bireysel, birinci.

-2021 Fide Online Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupası, 14 yaş altı genel, bireysel, birinci.

-2020 Prag Satranç Festivali, bireysel, ikinci.

-2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, 11 yaş altı genel, bireysel, üçüncü.

Etiketler : EDİZ GÜREL SANTRANÇ ULUSLARARASI
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