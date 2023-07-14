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UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!
14 Temmuz 2023 Cuma 16:49:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 16:49:00

UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!

Kaynak: AA

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal fair play kurallarına uymayan takımlara verilen yaptırımları duyurdu

Yapılan açıklamaya göre, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzalandı.

Karadeniz temsilcisi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 300 bin avroyu UEFA'ya doğrudan ödeyecek. Kalan 1,7 milyon avroluk kısım ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre verilecek.

İstanbul Başakşehir, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle UEFA'ya 400 bin avro ödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor ise kasasından 100 bin avro çıkaracak.

Öte yandan, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturan Beşiktaş ise ceza almadı. Siyah-beyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak.

Etiketler : finansal fair play Tarbzonspor Beşiktaş eufa
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