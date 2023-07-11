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11 Temmuz 2023 Salı 12:53:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:53:00

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev

Kaynak: AA

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Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.

Etiketler : cüneyt çakır TFF UEFA
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