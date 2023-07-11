11 Temmuz 2023 Salı 12:53:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:53:00
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
Kaynak: AA
ABONE OL
Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.
- UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
- Beşiktaş'ın hazırlık dönemi maçları
- Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, Wimbledon'a da yansıdı
- Epilepsi hastası Korcan'ın hayali gerçek oldu
- Avrupa şampiyonu Eda Özrodop, Dünya Şampiyonası'nda da madalyaya odaklandı
- Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa minimum 25 milyon avro kazanacak