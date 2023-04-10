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10 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 Nisan Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

Etiketler : uefa şampiyonu çeyrek final futbol

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