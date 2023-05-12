12 Mayıs 2023 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:02:00
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'a gerçekleşecek
UEFA: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'a gerçekleşecek
UEFA: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'a gerçekleşecek
- UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'a gerçekleşecek
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