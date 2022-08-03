03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53:00
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı 5 maçla başladı
Kaynak: AA
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.
İstanbul
Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:
Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2
Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2
Monaco-PSV Eindhoven: 1-1
St. Gilloise-Rangers: 2-0
Benfica-Midtjylland: 4-1
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