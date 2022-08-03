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03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı 5 maçla başladı

Kaynak: AA

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

İstanbul

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:

Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2

Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2

Monaco-PSV Eindhoven: 1-1

St. Gilloise-Rangers: 2-0

Benfica-Midtjylland: 4-1

Etiketler : avrupa futbolu uefa şampiyon
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