  • BIST
    1075.52
  • Dolar
    7,3388
  • Euro
    8,6239
  • Altın
    478,4830
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı!
ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Edremit'te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı
UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi
İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu
YPG/PKK teröristleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki SMO mevzisine saldırdı
CHP'li belediye suya yüzde 11,7 zam yaptı
Sergen Yalçın: Bana göre çok zor bir kura çektik
Asker uğurlama eğlenceleri yasaklandı! Valilik duyurdu
Bakan Koca: Sağlık hizmeti bir takım işidir
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum! Vaka sayısı 20 milyonu aştı
Dünya devi Toshiba, 35 yılın ardından bilgisayar üretimini durdurdu
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 30 bin 340'a yükseldi
Beyaz Saray: Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeliyiz
Moğolistan'daki hortum felaketinde 33 kişi yaralandı
Slovakya iki Rus diplomatı sınır dışı etti
Türkiye'den Ermenistan'ın Sevr açıklamalarına tepki
Pınar Gültekin'in adı Adana'da yaşatılacak! Cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış halde bulunm ...
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 kişi yakalandı
MSB, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'e refakat ve koruma sağlandığını bu fotoğraf kareleriyle duyurdu
Rusya'da Türkiye için turizm hareketliliği başladı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı
11 Ağustos 2020 Salı 00:38:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 00:38:00

UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi

ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 2-1 mağlup eden İtalya temsilcisi Inter, son dört takım arasına kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER