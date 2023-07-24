UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi
Kaynak: AA
Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda; Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda; Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Osijek-Zalaegerszegi TE eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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