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11 Ağustos 2023 Cuma 07:22:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 07:22:00

Üç aylık çalışmayla şampiyonluk kazandı

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Kocaeli'de yaşayan serebral palsi hastası Ayşe Gençbal, 3 ay önce tanıştığı boccia sporunda başarısı ile gururlandırıyor.

Kocaeli'de yaşayan serebral palsi hastası Ayşe Gençbal, 3 ay önce tanıştığı boccia sporunda başarısı ile gururlandırıyor. Boccia Türkiye Şampiyonası'na katılan Gençbal, BC1 kadınlar kategorisinde 3'üncü oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı 'Sporda Ben De Varım' projesinde sporcular yetenekleriyle göz dolduruyor. Serebral palsi hastası Ayşe Gençbay, 3 ay önce boccia sporu ile tanışarak yoğun antrenmanın ardından Türkiye Şampiyonası BC1 kadınlar kategorisinde 3'üncü oldu. Kızına destek veren Hacer Gençbay, "Kızım Ayşe serebral palsi hastası. Arkadaşının tavsiyesi üzerine boccia sporu ile tanıştı. Bu spor sayesinde gözle görülür iyileşmeler oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde lisans çıkararak Türkiye Şampiyonası BC1 kadınlar kategorisinde 3'üncü olarak bizi gururlandırdı. Daha sıkı çalışmalar ile Türkiye 1'incisi olmak ve olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Avrupa'da istiklal marşımızı okutmak, göndere bayrağımızı çekmek ve gururla madalyamızı alıp Türkiye'ye ülkemize dönmek istiyoruz. Kızım boccia oynarken çok mutlu" diye konuştu.

"KISA SÜREDE BAŞARIYA ULAŞTIK"

Ayşe ile 3 ay önce tanıştıklarını ve Ayşe'nin spora başladığında kasılmaları olan bir sporcu olduğunu belirten antrenör Yavuz Acar, "Bu 3 ay içerisinde Ayşe'nin fiziki durumunu gözlemleyerek, uygun atışlarla antrenmanlara devam ettik. Ayşe'yi Türkiye şampiyonasına hazırladık. Kısa sürede başarıya ulaştık" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kocaeli Hacer Gençbay Ayşe serebral palsi hastası
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