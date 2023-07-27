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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:34:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:34:00

Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor

Kaynak: AA

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, otomobil sporlarına olan ilginin günden güne artmasından memnuniyet duyduklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

TOSFED olarak 42 hafta sonunda 23 şehirde yarış yaptıklarını anlattı.

Aynı hafta sonu içerisinde 3 farklı şehirde yarış düzenlediklerini aktaran Üçlertoprağı, "Son yıllarda sponsorluk anlamında ciddi gelişmeler yaşıyoruz. Devletimize daha az yük olmak için ciddi çabamız var. Diğer taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ciddi destek veriyor. Onların destekleriyle sporcularımız özellikle yurt dışında bayrağımızı temsil ediyor, önemli dereceler elde ediyor." diye konuştu.

Üçlertoprağı, amaçlarının, otomobil sporlarını hem yurt içinde hem yurt dışında temsil etmek olduğunu, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Üst kuruluşları Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) organizasyonlarına geçen yıl ilk defa kurumsal olarak katıldıklarına değinen Üçlertoprağı, "Burada 140 ülkenin katıldığı yarışta genç sporcumuz 3. oldu. Bu çok önemli başarı. Diğer taraftan Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa'da serilerini takip eden ve derece alan sporcularımız var." dedi.

Üçlertoprağı, dünya genelinde müsabakalarının izlenme oranlarında otomobil sporlarının, futbolun ardından basketbolla ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Ülkemizde otomobil sporlarına ciddi ilgi var. İlgi günden güne de artıyor. Kayıt sayılarımız artışta. Başlangıç seviyemiz kartingde rekor seviyelere ulaştı. Biz bu ivmeden memnunuz. Bundan sonraki çalışmalarımız bunu arttırmak yönünde olacak." şeklinde konuştu.

Otomobil sporlarına devletin verdiği destekten memnun olduklarını dile getiren Üçlertoprağı, devletin vizyonuyla ülkeye kazandırılan spor tesisi İstanbul Park'ın, otomobil sporlarına geri dönmesi konusunda beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : TOSFED Otomobil sporları Eren Üçlertoprağı
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