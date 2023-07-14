VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek, Erkan ile Hindistan'a gidecek
Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınma ve El Nino etkisi, yeni sıcaklık rekorlarına yol açabilir
Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini reddeden Tel Abyadlı genç 4 yıl işkence gördü
Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO'da daha güvende hissettiğini söyledi
İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız
14 Temmuz 2023 Cuma 12:25:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 12:25:00

Türkiye'de ilk kez forma giyecek Marius, golleriyle Samsunspor'a katkı sunmayı amaçlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek Yılport Samsunspor'un yeni transferi Marius Mouandilmadji, ilk kez forma giyeceği Türkiye'de golleriyle takımına katkı sunmayı amaçlıyor.

Belçika temsilcisi RFC Seraing'den 3 yıllığına transfer edilen 25 yaşında ve 1,90 boyundaki forvet Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla çalışmaya başladı.

Kariyerinde Portekiz, Kamerun ile Belçika'daki kulüplerde görev alan Çad Milli Takım oyuncusu, Samsunspor formasıyla Süper Lig deneyimini yaşayacak.

Transfer ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Marius Mouandilmadji, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisine anlattığı projelerin etkisiyle takımla anlaşmaya vardığını, kulüp hedeflerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Kamp süreci ve kişisel hedeflerinden bahseden Mouandilmadji, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Sadece ben değil, bütün takım çok iyi çalışıyor ve bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor ki Süper Lig'de hedefimize ulaşabilelim. Şunu söyleyebilirim ki gerek taraftarımız gerek takımımız olsun her zaman elimden gelenin en iyisini yapıp yüzde yüzümü vereceğim. İnşallah gollerimle de katkı sağlayacağım." diye konuştu.

Elinden geldiğince taraftarı mutlu etmek için var gücüyle çalışacağını belirten Çadlı futbolcu, "Atletik bir yapım var. Çok hızlı bir oyuncuyum ve bitirişlerde çok iyi olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig'den daha önceden bana teklifler vardı"

Türkiye'ye gelmeden önce Samsunspor'un maçlarını izlediğini vurgulayan Mouandilmadji, "Yaptığım araştırmalarla takımın beklediğimden daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig'den daha önceden bana teklifler vardı. Birçok opsiyonum vardı ama ben Samsunspor'u ve projesini sevdiğim için buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Takımla ilgili ilk izleniminin çok olumlu ve güzel olduğunu anlatan Mouandilmadji, "Buraya geldiğim ilk günden beri herkes beni çok iyi karşıladı ve bana karşı çok güzel davrandı. Bu sebepten burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

Etiketler : Belçika temsilcisi RFC Seraing Türkiye Mouandilmadji Samsunspor
Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

Ağrı Dağı'nda müzik şöleni
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Dört yıllık aşkta mutsuz son

Dört yıllık aşkta mutsuz son
Marmaris'te çifte sahne

Marmaris'te çifte sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX