  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe vuruldu! Sözde Türkiye emiri yakalandı
Roketsan, başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı sunacak
Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu Koronavirüsten hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Van Çatak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Karısı boğazından bıçakladı! Eşini boğarak öldürdü
Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor
EBA, ailelerine destek olmak için tarlada çalışan çocukların ayağına gidecek
Beşiktaş'ta Enzo Roco krizi!
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı Sırbistan deplasmanında
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 38 terörist öldürüldü
6 ilde gerçekleştirilen bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Maaş kesintisi yapılmayacak
27 ilaç geri ödeme listesine alındı
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
KPSS sınavı yarın başlıyor
Define ararken dinamit patlattılar: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye düğmeye bastı! KKTC ile Kıbrıs'ta tatbikat
Hamas liderinden silahlı direniş mesajı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
Milli kayakçımız Sıla Kara'dan koronavirüs uyarısı: Gençliğinize güvenmeyin
TFF, kırmızı kart kuralında değişikliğe gitti
Afrika'da korona salgınında rakam 1 milyon 290 bine yaklaştı
Suriyeli Mustafa'dan örnek davranış! Bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:09:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 11:09:00

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistan deplasmanında

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çkarıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

ADAY KADRO

Milli takımda, Macaristan karşılaşması öncesinde Mert Çetin, dün de Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER