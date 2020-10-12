12 Ekim 2020 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 16:23:00
Türkiye-Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
Kaynak: AA
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve
Diyan Valkov olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.
- Türkiye-Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
- Maç sonucu: Rusya 1-1 Türkiye
- Ashley Young'da koronavirüs tespit edildi
- Abdullah Avcı uzlaşma talebini reddediyor!
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Formula 1 açıklaması
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu