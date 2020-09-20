  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tottenham deplasmanda 5 gol attı
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı
Trabzonspor'da 3 imza birden
MSB duyurdu: Türk denizaltıları Ege'de eğitim gerçekleştirdi
İspanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bine dayandı!
İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı: Zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir cevap alır
Niğde Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değişti
İtalya'da halk, anayasa referandumu için sandık başında
Koronavirüsü yenen doktor: Hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Emine Erdoğan'dan Edirne ziyareti paylaşımı
Gaziler Günü'nde darbedilen gazi, şikayetini geri çekti: Çocuklarına üzüldüğüm için vazgeçtim
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Türk bayrağı" hassasiyeti
Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev
Samsunsporlu futbolcuda koronavirüs çıktı
Türkiye Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı
"Hafter'in olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız"
Fransız medyasından Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü
Bugün Antalya... Sahildeki görüntü şaşkına çevirdi
AB büyük teknoloji şirketleri için katı kurallar getiriyor
Navalni tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama
İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla suçladı
20 Eylül 2020 Pazar 15:25:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 15:25:00

Türkiye Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

Pilotlar, toplam uzunluğu 707 kilometre olan 12 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için mücadele etti.

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

İkinciliği 2.43.37.9'luk derecesiyle Belçikalı Thierry Neuville, üçüncülüğü ise 2.44.02.1'lik süresiyle dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Loeb elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu pilotlardan oluştu:

1- Elfyn Evans: 2.43.02.7

2- Thierry Neuville: 2.43.37.9

3- Sebastien Loeb: 2.44.02.1

4- Kalle Rovanpera : 2.45.38.6

5- Gus Greensmith: 2.47.11.0.38

EN ÇOK OKUNAN HABERLER