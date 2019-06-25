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25 Haziran 2019 07:42 | Salı

Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yüzde 100 Yerli Lastik Damgası

21-22 Haziran'da İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası'nda 13 araç, Petlas'ın pist yarışları için geliştirdiği özel yarış lastikleriyle rekabete katılıyor. Yine Petlas’ın destek verdiği TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinin final elemeleri de, İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştiriliyor; 10 erkek ve 3 kadın sürücü adayı, Fiat ve Petlas desteğiyle yarış dünyasına adım atıyor.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli lastiği Petlas, motor sporları için geliştirdiği ralli lastiklerinden sonra, asfalt pistler için geliştirdiği lastiklerle Türkiye Pist Şampiyonası’na da damgasını vurdu. 21-22 Haziran tarihlerinde İzmit Körfez Pisti'nde koşulan yarışlarda, tamamen yerli teknoloji ile pist yarışları için geliştirilen özel Petlas yarış lastikleri, ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında Süper Production serisi araçlarda kullanılıyor.

Petlas Motorsporları Yetkilisi Doğaç Çağıl yaptığı açıklamada "Türkiye'nin milli lastik markası olarak tamamen yerli ar-ge, mühendislik ve üretimle geliştirdiğimiz lastiklerimizi iki yıldır sponsorluğunu yaptığımız TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinde kullanıyorduk. Yakın geçmişte de ralli lastiklerimizi üretip Türkiye'nin seçkin ralli pilotları ile test etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz verilerle ise geliştirdiğimiz pist lastiklerimiz Süper Production serisi 13 araçla Türkiye Pist Şampiyonası'nda koşacak. Bu yerli yarış lastiği geliştirme çalışmalarımızda büyük bir aşama. Bundan milletimiz ve markamız adına gurur duyuyoruz." dedi. 
Türkiye Pist Şampiyonası Süper Production klasmanında 12 araçla yer alan Safari Motor Sport yetkilisi Ali Dinç; "Yarış lastiklerinin geliştirilmesinde Petlas'la iki yıldır verimli bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Türkiye Pist Şampiyonası'nda yerli bir lastikle yarışmak bizim için de heyecan verici. Yarış dünyasında yerli bir lastik markası, bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltacak. Buna katkı sağlamaktan mutluyuz." açıklamasında bulundu.  
Petlas daha önce de geliştirdiği toprak Ralli lastiklerini test etmiş ve başarılı sonuçlar almıştı.   

TOSFED Gençleri Yarış Dünyasıyla Tanıştırıyor 
Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final elemeleri de, 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

60 erkek 5 kadın aday, Petlas lastiklerlerin kullanıldığı ve pist için özel olarak geliştirilen Fiat Egea otomobilleriyle  zamana karşı yarışacak. Gün sonunda belirlenecek olan en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinde yarışma şansını elde edecek. Hiçbir bedel ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazanacak olan 13 aday, ilk yarışları için 22 Haziran Cumartesi günü 2019 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışlarının da koşulacağı Körfez Yarış Pisti’ne çıkacaklar.

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 elemelerine 26’sı kadın 604 aday katılmış, her günün en hızlı 10 sürücüsü ile en hızlı 5 sürücü kadın olmak üzere toplam 65 aday, final elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

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