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20 Kasım 2023 Pazartesi 01:42:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 01:42:00

Türkiye, Montella ile kaybetmiyor

Kaynak: AA

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Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE SIRADAKİ HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde sıradaki maçını 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacak.

EURO 2024'e katılma hakkını elde eden milli takım, grubun son karşılaşmasından 1 puan alması halinde, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakmaksınız grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

FİNAL STADINDA GALİBİYET

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi Almanya'yı, EURO 2024 final karşılaşmasının da oynanacağı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda mağlup etmeyi başardı.

Almanya'daki 10 şehirde toplam 51 maçın oynanacağı EURO 2024'ün finali 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

FERDİ, KENAN YILDIZ VE YUSUF SARI İLK GOLLERİNİ ATTI

Türkiye'yi Almanya karşısında galibiyete taşıyan golleri atan Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, A Milli Takım ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Mücadelenin 38. dakikasında fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getiren Ferdi, 13. maçında ilk golüne imza attı.

Almanya karşısında 2-1 öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Kenan Yıldız ise 2. maçında fileleri havalandırdı. Milli takımın Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna giren ve A Milli Takım formasını ilk kez giyen Kenan, Almanya karşısında ilk 11'de sahada yer aldı.

Milli takıma, Almanya karşısında galibiyeti getiren golü 70. dakikada kullandığı penaltıyla atan Yusuf Sarı da 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşamayı başardı.

ALMANYA KARŞISINDA 18 YIL SONRA GALİBİYET

Türkiye, Almanya karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 8 Ekim 2005'te İstanbul'da oynanan özel maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

A Milli Takıma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Halil Altıntop ve Nuri Şahin atmıştı.

ALMANYA, NAGELSMANN YÖNETİMİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Almanya, yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı.

Almanlar, Hansi Flick'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nagelsmann yönetiminde oynadığı ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

ABD'de oynanan karşılaşmalarda ABD'yi 3-1 mağlup eden Almanya, Meksika ile 2-2 berabere kalmıştı.

Etiketler : Türkiye Almanya Montella
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