VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına 'toplu organizasyonlarda dikkatli olunması' tavsiyesi
Bakan Soylu Niğde'deki kazanın sebebini açıkladı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin kapısını çalacaklar
MİT'ten nokta operasyon!
ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi
Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı
ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsü, herkesin endişelenmesi gereken bir şey
Ukrayna: Rus ordusu 29 bin 50 askerini, 1285 tankını kaybetti
Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı
ürk dünyası için mücadeleyle geçen bir ömür
1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı
THY, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzet şöleniyle kutluyor
Türk zırhlısı Yörük, ilk görevine Afrika'da başladı
Hyundai, ABD'ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
Marmaray ile bugüne kadar 700 milyon kişi seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görüldü mü?
Biden'dan Kim'e dikkat çeken mesaj
Mitingde soğuk rüzgar
Böyle ihanet görülmedi!
Sağanak yağış geliyor
22 Mayıs 2022 Pazar 13:16:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 13:16:00

Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Karakullukçu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı, 25 altın, 25 gümüş, 42 bronz olmak üzere 92 madalya ile tamamladıklarını açıkladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında da Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası Gymnasiade 2022'nin Normandiya bölgesinde sona erdiğini belirtti.

Okul Sporları Olimpiyatları olarak da tanımlanan organizasyona bu sene 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katıldığını, sporcuların 17 farklı spor dalında mücadele verdiklerini aktaran Karakullukçu, "Para atletizm, para jodo, ve para yüzme dallarında da sporcularımızın yarıştığı Gymnasiade'de ülkemizi temsilen atletizm, eskrim, okçuluk, cimnastik, judo, yüzme, tekvando, güreş, boks, ragbi spor dallarında 174 sporcumuz bireysel ve takım madalyası için yarıştı." ifadelerini kullandı.

Millilerin müsabakaların ilk gününden itibaren kürsüye ağırlığını koyduklarını belirten Karakullukçu, "Gymnasiade'yi 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attık. Başarıların büyük çoğunluğunu bireyseller oluştururken, takım halinde alınan derecelerde göz doldurdu. Sergiledikleri büyük centilmenlik örneği ile eskrim milli takımımız ise ISF eskrim teknik komitesince ödüllendirildi." açıklamasında bulundu.

Karakullukçu, milli takım kafilesin yarın yurda dönüş yapacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda katılım gerçekleştirdiğimiz organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, yönetici ve idarecilerimize, genel müdürlük personelimize, federasyon çalışanlarımıza ve bu zorlu süreçte çocuklarını bizlere emanet eden değerli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. " dedi.

Etiketler : Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
Tan kapalı gişe

Tan kapalı gişe
Kendi şarkılarımdan başka okumam

Kendi şarkılarımdan başka okumam
Meryem yine Cannes'da

Meryem yine Cannes'da
Yarım asırlık sevgi

Yarım asırlık sevgi
Cannes gururu

Cannes gururu
Evlendiler

Evlendiler
Sevdaları kitap oldu

Sevdaları kitap oldu
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX