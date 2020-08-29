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29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:14:00

Türkiye Genç Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa'da finalde

Kaynak: AA

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Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finale adını yazdıran milliler, Fransa-Sırbistan maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonada final maçı yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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