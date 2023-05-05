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TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
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05 Mayıs 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 17:45:00

TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen İrfan Can'ın cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.

Etiketler : TFF Tahkim Kurulu pfdk
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