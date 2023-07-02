VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY'de bugün yeni rekor bekleniyor
Sağlık Bakanlığı, bayram süresince tedbirlerini sürdürüyor
Suudi Arabistan: hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "toplu önlem" çağrısı
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak
02 Temmuz 2023 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 15:53:00

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Olimpiyat için şimdiden 6 kota aldık

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 3. Avrupa Oyunları'nda 6 sporcuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası alarak iyi bir organizasyon geçirdiklerini söyledi.

Nowy Targ Arena'da gerçekleşen müsabakalardan sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2024 Paris'in ilk adımlarını Polonya'da attıklarını belirtti.

Toplamda 9 sporcuyla çeyrek final oynadıklarına da dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:

"Olimpiyat için şimdiden 6 kota aldık. İki kez yapılacak dünya elemelerinden de kotalar alarak, olabildiğince fazla sporcuyla Paris'e gideceğiz. Tokyo'dan sonra bu çocuklar durmadan ringe çıkıyor. Hedefimiz önümüzdeki 1 yılı iyi geçirmek. Cumhurbaşkanımıza 2020 Tokyo'daki madalya sayımızı artıracağımızı söylemiştik. Bu sözümüzü 2024 Paris'te tutacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak görevine yeni başladı. Kendisine de bu madalyaları armağan ediyoruz."

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı altın madalyaların önemine vurgu yapan Gözgeç, "Buselerimiz dünya yıldızıdır. Onlar dünyada ekol oldu artık. Bu kızlarımız hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek oldu. Bizim amacımız bu iki kızımıza yeni kadın ve erkek sporcular eklemek. Yaş ortalaması genç bir takımız. En az 2-3 olimpiyat görecek sporcularımız var. Buseler artık onların ablaları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : türkiye boks federasyonu eyüp gözgeç sporcu olimpiyat
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX