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15 Kasım 2021 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 20:56:00

Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Kaynak: AA

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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Aleyna Şenyurt, gümüş madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona tamamlandı.

Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şenyurt, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı genel klasmanda takım halinde 3. sırada tamamladı. Milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo).

Gümüş madalya: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo).

Bronz madalya: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo).

Etiketler : tekvando avrupa türkiye
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