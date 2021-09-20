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20 Eylül 2021 Pazartesi 17:19:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 17:19:00

Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na 1 milyon TL'lik başarı ödülü

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Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye döndü. Tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Ay-Yıldızlılara, İstanbul Havalimanı'nda bayraklar ve bando eşliğinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlenirken Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun tek ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımına 1 Milyon TL'lik başarı ödülü verdi.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, tarihi bir zafere daha imza attı. 2017 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan ve 2018'de Dünya Kupası'nda ikinci olmayı başaran Milliler, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 12-19 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen turnuvada tüm rakiplerini yenerek üst üste ikinci kez kupaya uzanan Ay-Yıldızlılara İstanbul Havalimanı'nda bayraklar ve bando eşliğinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlenirken Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun tek ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımına 1 Milyon TL'lik başarı ödülü verdi.

"Engelli sporuna ve sporcusuna destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Ampute Futbol Milli Takımımız, tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahip. Onlar sadece azimleriyle ve sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'yi tek yürek haline getirebildikleri için de hepimizin gönlünü fethetti. Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hikayesine imza atmaları ise onları artık çok daha özel bir noktaya taşıdı. Biz de Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olarak engelli sporuna ve sporcularımıza destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonumuz ve teknik direktörümüz Osman Çakmak başta olmak üzere, bize bu sevinci yaşatan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır TURKSPORU'na verdiğimiz desteği sürdürerek, yepyeni başarılara katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Grup aşamasında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı 5-2 deviren Ay-Yıldızlılar, final maçında da İspanya'yı 6-0 yenerek toplamda 36 gol kaydederken yenilgisiz ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Etiketler : turkcell ampute milli takım
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