VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı'nda 27 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
Avcılar Belediyesi işçileri ücretlerinin iyileştirilmesini istedi
Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu
İklim değişikliği ve aşırı hava olayları insanları göçe zorluyor
Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti
Diyarbakır'da 16 bin 466 depremzede kira yardımı alıyor
04 Ağustos 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 10:45:00

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanş maçları oynandı.

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.

Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Macaristan ekibi Zalaegerszegi'yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1'lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3. eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.

Etiketler : uefa avrupa konferans ligi beşiktaş fenerbahçe
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX