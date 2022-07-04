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04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:44:00

Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor

Kaynak: AA

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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, sürdürülebilir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Topaloğlu, milli okçuların önemli başarı elde ettiği Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Topaloğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin, organizasyonda en fazla madalya elde eden ülke olduğuna dikkati çekti.

"Almanya'daki Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda sporcularımız her zaman olduğu gibi çok ciddi başarıya imza attılar." diyen Topaloğlu, "Çeşitli kategorilerde Avrupa şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü kazandılar. Sporcularımızı gerçekten bir kez daha kutluyoruz. Tabii bunlar Türk okçuluğu açısından çok ciddi başarılar. Gençlerimizin olimpiyattan bu tarafa yükselişi devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Kupası 3. ayağının düzenlendiğini hatırlatan Topaloğlu, "Makaralı yayda takımlarımız altın ve gümüş madalya elde etti. Olimpik takımımız bronz madalya aldı. Görüldüğü gibi Türk okçuluğunda sürdürülebilir bir başarı var. Giderek ivmesi yükselen, gerçekten sürdürülebilir bir başarı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın son ayağının 18-24 Temmuz tarihlerinde Kolombiya'da yapılacağını belirten Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Olimpik takımımız yine orada ülkemizi temsil edecek. Madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Yılın son yarışması olan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası da ağustos ayında İngiltere'de yapılacak. Bütün kategorilerde sporcularımız koyduğumuz tüm barajları geçti ve Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Orada da çok ciddi başarılar elde edeceğimizi bugünden görüyoruz. Türk okçuluğu iyi yolda."

Altyapı sağlam

Abdullah Topaloğlu, iyi bir altyapıya sahip olduklarının altını çizerek, "Arkadan yeni bir sporcu jenerasyonu zaten geliyor. Mete Gazoz bizim önemli bir değerimiz ancak Türk okçuluğu yine gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyor. Birçok Mete Gazoz yetiştiriyoruz. Çok yakında kendilerini okçuluk sahalarında göstereceklerdir." şeklinde konuştu.

Asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Türk okçuluğu iyi bir yolda. Hedef Paris Olimpiyatları. Paris'e kadar birçok kademe var. Bu kademeleri başarıyla geçmeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler : milli okçular Hedef Paris Olimpiyatları Topaloğlu
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