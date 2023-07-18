Türk dünyasının ilk roket ve e-spor takımları kuruldu

Merkezi Ankara'da bulunan Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyasının ilk roket ve e-spor takımının "Kayı Roket" ve "Korkut E-Spor" adlarıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, takımların kadrolarının Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi farklı ülkelerin gençlerinden oluştuğu kaydedildi.

Türk Dünyası Dijitalleşme ve Gençlik Teşkilatı (TDDGT) adı altında faaliyet gösterecek takımların, TEKNOFEST başta olmak üzere diğer uluslararası platformlarda Türk Dünyası takımları olarak yer alacağı vurgulandı.

TDDGT, aynı zamanda teknoloji ve dijitalleşme odaklı projeler ile Türk dünyası gençlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm Türk dünyası gençliğine çağın gerektirdiği şartlar içerisinde faydalı olabilecek mecralar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Kayı Roket ve Korkut E-Spor Takımları Türk Dünyasının yüz akı olacak başarılara imza atacaktır." ifadesini kullandı.

Projelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını kaydeden Damatlar, teknolojinin faydalı kullanım alanlarını değerlendirerek kültürel, sanatsal ve fikri bakımdan donanımlı nesillerin inşasına gayret göstereceklerini vurguladı.