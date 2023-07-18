VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başkan Trump: Gözaltına alınabilirim
Polonya'dan, Rusya'ya "sömürgecilik" suçlaması
Katar ile Japonya, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti
15 askerimiz şehit olmuştu: Teröristlerin cezası belli oldu
Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da
İspanya'dan, Apple ve Amazon'a ceza yağdı
18 Temmuz 2023 Salı 15:14:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:14:00

Türk dünyasının ilk roket ve e-spor takımları kuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Gönüllerde Birlik Vakfı, Türk dünyasının ilk roket ve e-spor takımlarını kurdu.

Merkezi Ankara'da bulunan Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyasının ilk roket ve e-spor takımının "Kayı Roket" ve "Korkut E-Spor" adlarıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, takımların kadrolarının Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi farklı ülkelerin gençlerinden oluştuğu kaydedildi.

Türk Dünyası Dijitalleşme ve Gençlik Teşkilatı (TDDGT) adı altında faaliyet gösterecek takımların, TEKNOFEST başta olmak üzere diğer uluslararası platformlarda Türk Dünyası takımları olarak yer alacağı vurgulandı.

TDDGT, aynı zamanda teknoloji ve dijitalleşme odaklı projeler ile Türk dünyası gençlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm Türk dünyası gençliğine çağın gerektirdiği şartlar içerisinde faydalı olabilecek mecralar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Kayı Roket ve Korkut E-Spor Takımları Türk Dünyasının yüz akı olacak başarılara imza atacaktır." ifadesini kullandı.

Projelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını kaydeden Damatlar, teknolojinin faydalı kullanım alanlarını değerlendirerek kültürel, sanatsal ve fikri bakımdan donanımlı nesillerin inşasına gayret göstereceklerini vurguladı.

Etiketler : E-SPOR ROKET TÜRKİYE
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Herkes aşkına sahip çıksın

Herkes aşkına sahip çıksın
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX