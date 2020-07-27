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27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:31:00

Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Kaynak: AA

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Turgutluspor, Karşıyaka'ya penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Karşıyaka'ya 5-3'lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümü de karşılıklı gollerin atılmasıyla 2-2 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Karşıyaka'da Mustafa Aşan, Onur Kıntaş ve Görkem Ali Kınay penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Özgür Güler'in vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Fatih Demirlek izin vermedi.

Turgutluspor'da Samet Günhan, Kadir Yazıcı, Hayrullah Çelik, Emre Keskin ve Cuma Menize penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırdı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, yarın Antalya'da Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.

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