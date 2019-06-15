15 Haziran 2019 09:57 | Cumartesi
Transferde büyük sürpri! Lecce'ye imza attı
İtalya Serie A’nın yeni ekibi Lecce’nin transfer listesine eklediği Ertuğrul Ersoy’un transferinde flaş gelişme yaşandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ertuğrul Ersoy'la 4 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.
İtalyan ekibinin Ertuğrul'un transferi için Bursaspor'a teklif ettiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede noktalanmasının ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İtalya Serie A'ya bu yıl yükselen Lecce daha öncede Burak Yılmaz'a talip olmuştu.
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