Transferde anlaşma sağlandı! Arda Turan resmen Galatasaray'da

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05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:57:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:59:00

Transferde anlaşma sağlandı! Arda Turan resmen Galatasaray'daay

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi Başkan Mustafa Cengiz'le birlikte imzalayan Arda Turan, boş mukaveleye imza attı. Sarı kırmızılı kulüpte 66 numaralı formayı giyecek olan 33 yaşındaki futbolcunun alacağı ücreti Galatasaray Kulübü belirleyecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda'nın transferiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum."

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