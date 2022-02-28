VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Sadece hayatınızı kurtarın
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
Altın alıp satacaklar dikkat!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti
Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!
Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri
Zelenski'yi öldürme emri verildi
İstanbullular dikkat!
Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna
Cesur Tülin
Yurt sulh cihanda sulh
Sevenlerinden dua istedi
28 Şubat 2022 Pazartesi 13:29:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 13:29:00

Transfer için Ukrayna'ya giden gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan sığınakta mahsur kaldı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Bulunduğu sığınakta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

"DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR"

Sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.

DOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı'nın vasıtasıyla yetkililerden yardım isteyen Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler : Abdullah Doğan RUSYA UKRAYNA
Rol gereği saçlar gitti

Rol gereği saçlar gitti
Baharı müjdeleyen şarkı

Baharı müjdeleyen şarkı
Başımda 2 kilo taşıdım

Başımda 2 kilo taşıdım
Evlilik yok

Evlilik yok
Beklenmedik teklif

Beklenmedik teklif
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
Müzikalin geliri gençlerin eğitimine

Müzikalin geliri gençlerin eğitimine
Zor bir kadınım

Zor bir kadınım
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER