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15 Haziran 2019 13:52 | Cumartesi

Transfer görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç ve Ramadani...

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı.

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı. 

Fenerbahçe, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak. Fenerbahçe-Kolarov flörtünde önemli bir detay da öğrenildi. Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi.

Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi. Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi. 

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını izleyen Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov'un da maç öncesinde Zeljko Obradovic ile bir araya geldiği ve kendisine başarı dilediği öğrenildi. Kolarov'un basketbol maçı izlemeyi çok sevdiği, Obradovic'i ise idolü olarak tanımladığı ifade edildi. Ayrıca oyuncunun daha önce de kendi kariyeriyle ilgili Obra'ya danıştığı gelen bilgiler arasında...

(Sabah)

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