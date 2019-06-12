12 Haziran 2019 11:44 | Çarşamba
Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Sarı imza için geliyor
Trabzonspor, Ümit Milli Takımı forması giyen Yusuf Sarı’yı bekliyor.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın dün Kosova ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki Yusuf Sarı’nın imza için Trabzon’a gelmesi bekleniyor.
Marsilya’nın ikinci takımında sağ ve sol kanatta görev yapan Yusuf Sarı, Bordo-Mavili yönetimle her konuda anlaşma sağlamıştı.
(Karadeniz Gazetesi)
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