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01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:32:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:32:00

Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

Kaynak: AA

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Alexander Sörloth, Süper Lig'i 2. sırada bitiren Trabzonspor'da 34 maçın tamamında forma giyerek en istikrarlı futbolcu oldu.

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.

Bordo-mavili takımda 2019-2020 sezonunda 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Söz konusu futbolcular arasında Alexander Sörloth, 34 haftanın tamamında oynayıp, 2 bin 990 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı.

Norveçli futbolcunun ardından, 33 maçta 2 bin 891 dakika süre alan kaleci Uğurcan Çakır geldi. Bu oyuncuyu ise 30 maçta 2 bin 641 dakikayla Novak, 29 maçta 2 bin 519 dakikayla da Arjantinli kaptan Jose Sosa takip etti.

5 kırmızı, 70 sarı kart

Trabzonsporlu oyuncular, sezonu toplam 5 kırmızı ve 70 sarı kart görerek kapattı.

Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Majid Hosseini ve Guilherme, bordo-mavili takımda kırmızı kart gören isimler olurken, Arjantinli oyuncular Josa Sosa ve Gaston Campi ise 8'er sarı kartla ön plana çıktı.

Golcüler sıralaması

Trabzonspor'un en skorer futbolcusu, rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışını da zirvede bitiren Alexander Sörloth oldu.

Bu futbolcuyu 11 golle Anthony Nwakaeme, 9 golle Jose Sosa, 7 golle de Filip Novak izledi.

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