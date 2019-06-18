Liverpool, Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır için teklifte bulundu

Spor Toto Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve gelecek sezonda da bordo mavililerin kilit isimlerinden biri olacak Uğurcan Çakır için Liverpool devreye girdi. Birçok futbolcusuna Avrupa'dan talipler olan Trabzonspor'da son olarak Uğurcan Çakır için İngiliz devinin girişimde bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpol'un dikkatini çekti. Alisson'un ardında yedek kaleci takviyesi yapmak isteyen Liverpool'un bu doğrultuda Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı ve Trabzonspor iel temasa geçtiği öğrenildi. İngiliz kulübünün yetkilileri, bordo mavililere Uğurcan Çakır için 10 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Gelecek sezon ligde şampiyonluk hedefleyen ve futbolcularını satmayı düşünmeyen Trabzonspor bu teklifi kabul etmedi.

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 7 maçta kalesini gole kapattı.



AHMET AĞAOĞLU: "YUSUF VE ABDÜLKADİR BU KULÜBÜN EKONOMİSİNİ KURTARAN KAHRAMANLAR"

"Yusuf ve Abdülkadir için bazı kulüplerle yaptığımız görüşmede bu çocukları sadece futbolcu olarak görmemelerini söyledim. Onlar bir şehrin marka elçileri. Burada bir felsefenin temelleri yeniden atılmıştır. Yusuf ve Abdülkadir bu felsefenin en ağır işçileri oldular. Türkiye'deki Trabzonspor sempatisini yeniden artırdılar. Bu çocukları sadece futbolcu olarak görmeyelim. 'Bu çocuklarla mı şampiyon olacağız?' diyorlar. Evet bu çocuklarla olacağız. Kendi gençlerimize güveneceğiz. Yusuf ve Abdülkadir için Monaco ve Lille'den geldiler. 'Kulübün borcu 160 milyon euro. Sadece 1'i için bile 160 milyon euroyu getirip masama koysanız da satmıyorum' dedim. Türkiye'nin en değerli iki oyuncusu bunlar. Sizin bu çocuklara vereceğiz 10-15 milyon euroyu kabul edersem şehrime ve kulübüme ihanet etmiş olurum. Gerçek değerleri ile masaya geldiklerinde seneye inşallah satabiliriz. Yusuf ve Abdülkadir bu şehri Avrupa'da temsil edecekler. Asla sıradan oyuncular gibi satamayız." (Futbolarena)