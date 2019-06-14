Trabzonspor'da müthiş teklif! 30 milyon euro bir sonraki satıştan pay

Dün akşam saat 21:00’de Başkan Ali Ağaoğlu, menajer Necdet Ergezen ve bazı kulüp yöneticileri Abdülkadir Ömür transferi için bir araya geldi. Yapılan toplantı sonucunda Abdülkadir Ömür’ün 1 yıl daha Trabzonspor’da kalmasına karar verilirken, Ergezen’in Ağaoğlu’na 17 milyon euro’luk teklif getirdiği, fakat bordo mavili yöneticilerin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

SEVİLLA'DAN 'PAKET' TEKLİFİ

Monaco’nun 17 milyon euro’luk hatrı sayılı teklifini elinin tersiyle iten Ahmet Ağaoğu’na Sevilla’dan sürpriz bir ‘paket’ önerisi geldi. Roma’dan ayrıldıktan sonra yeniden Sevilla’ya geri dönen Monchi’nin Trabzonspor’a Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 30 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay teklifi yapıldığı ifade edilirken, bordo mavililerin Monchi’ye ‘biraz düşünelim’ yanıtını verdiği bildirildi.

Süper Lig’de bu sezon harika işlere imza atan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür milli takımda da beğeni toplarken, iki yıldızın bu sene olmasa bile önümüzdeki yıl kesin olarak büyük kulüplere imza atacağı tahmin ediliyor.

(Diriliş Postası)