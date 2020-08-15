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15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:45:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:45:00

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da Kovid-19 pozitif tespit edilmiş olup, oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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