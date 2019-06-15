Trabzonspor'a imza atmaya geldi Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama;



'Murat Sağlam Fenerbahçemizde



Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.



21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü