15 Haziran 2019 14:59 | Cumartesi
Trabzonspor'a imza atmaya geldi Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor'un 180 bin euro'ya anlaşmaya vardığı Murat Sağlam için Fenerbahçe 100 bin dolar fazla verince genç futbolcu sarı lacivertli kulübün yolunu tuttu.
Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama;
'Murat Sağlam Fenerbahçemizde
Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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