Trabzonspor'a Gabonlu fırtına
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Bruno Manga sesleri yükseliyor...
Stoper takviyesi için çok titiz bir şekilde araştırmalarda bulunan Bordo- Mavililer'in Gabonlu yıldızla büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Premier Lig'den düşen Cardi ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta forma giyerken 1 gol attı.1.86 boyundaki Gabonlu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.
TAYLAN'A KANCA
TRABZONSPOR, Galatasaray’ın da radarında olan Taylan Antalyalı’yı listesine aldı. FFP nedeniyle bonservis konusunda sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, BB Erzurum’a önce takas teklifinde bulunacak. Taraflar anlaşma sağlayamazsa bu kez Taylan için 1 milyon euro bonservis bedeli önerilecek. Fırtına, Ç.Rize'de kiralık oynayan Azubuike için de harekete geçmeye hazırlanıyor
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