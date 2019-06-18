Trabzonspor Yusuf Sarı'yı açıkladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ''Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı'nın kulübümüze transferi konusunda Marsilya Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz, Yusuf Sarı ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır.'' sözleri kullanıldı.

MENAJERLİK HİZMETİ 390 BİN TL

Trabzonspor, öte yandan genç futbolcu için sadece menajerlik parası verileceğini belirtirken "Yusuf Sarı ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Menajerlik hizmeti olarak 390 bin TL + KDV ödenecektir." ifadelerini kullandı.

Bordo mavili takımın Yusuf Sarı'ya ödeyeceği maaş ise şu şekilde;

2019/20 1.300.000 TL

2020/21 1.430.000 TL

2021/22 1.573.000 TL

Sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu, Fıratcan Üzüm'ün ardından Trabzonspor'un bu sezon yaptığı 2. transferi oldu.