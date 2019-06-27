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27 Haziran 2019 18:00 | Perşembe

Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı

Trabzonspor, Pendiksporlu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Taha Tunç ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300 bin lira ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300 bin lira daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin yüzde 15'i Pendikspor'a ödenecektir. Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 110 bin lira garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 100.000 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin lira garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 12 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyesi Ali Sakarya'nın katıldığı törende Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.

Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Taha Tunç da "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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