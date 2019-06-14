Trabzonspor Murat Sağlam'la anlaştı

Trabzonspor, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten Murat Sağlam'la el sıkıştı.

Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti. Sağlam, instagram hesabından Trabzon'a geldiğine dair bilet fotoğrafını da paylaştı.

(Sabah)