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28 Haziran 2019 15:38 | Cuma

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan LASK Linz kulübünün genç oyuncusu Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Trabzonspor Kulübü, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı transfer etti.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, yapılan anlaşmaya göre futbolcu için sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, Lask Linz'e futbolcunun bir başka kulübe kiralanması veya satılması durumunda elde edilen tutarın 200 bin avroyu aşan kısmının yüzde 10'u,  futbolcunun 25 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) en az 45 dakika oynaması durumunda bir kereye mahsus olma üzere 50 bin avro, futbolcunun A Milli Takım kadrosuna alınması halinde bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, Trabzonspor'un şampiyon olması ve futbolcunun Süper Lig maçlarının yüzde 60'ında (en az 45 dakika oynama şartıyla) yer alması durumunda yine bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro ödenecektir."

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYORDU

Geçtiğimiz sezona Avusturya ekibi LASK Linz'da başlayan ve devre arasında FC Juniors OÖ'ye kiralanan genç oyuncu burada çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Doğan Erdoğan'ın adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Trabzonspor daha önce renklerine Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı ve Taha Tunç gibi gençleri kadrosuna katmıştı.

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