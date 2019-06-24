Trabzonspor, Campi'nin alternatifini İngiltere'de buldu: Ecuele Manga

Trabzonspor, transfer listesinde yer alan Gaston Campi için kulübü Estudiantes ile kıran kırana pazarlık yapıyor.

Gaston Campi ile her konuda anlaşan yıllık 750 bin euroya el sıkışan Trabzonspor 'un Estudiantes'le anlaşamadığı takdirde rotayı İngiltere'de Cardi City'de oynayan Gabon asıllı Fransız stoper Bruno Ecuele Manga'ya çevireceği ileri sürüldü.

30 yaşında olan Cardi City ile sözleşmesi sona eren Manga ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Sağ bekte de oynayabilen Manga geçen sezon 40 maçta forma giyip bir asist yaptı.

(Star)