Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz

  • Bist 100
    95.593
  • Dolar
    5,7688
  • Euro
    6,5612
  • Altın
    260,8072
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu
Güney Korede ilkokulda büyük yangın Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi
Güney Korede ilkokulda büyük yangın Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Pompeo'nun Hindistan ziyaretinde S-400 tartışması damga vurdu Pompeo'nun Hindistan ziyaretinde S-400 tartışması damga vurdu
Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak
Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan zanlı tutuklandı Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan zanlı tutuklandı
Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı
İran uranyum stok sınırını yarın aşacak İran uranyum stok sınırını yarın aşacak
Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Canbolat: Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi? Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Canbolat: Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?
Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı Nijer çölünden son 3 yılda 20 bin kişi kurtarıldı
San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı
Güney Kafkasya’da yeni kriz Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü İdlib'e hava saldırıları devam ediyor: 4 ölü
İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadın Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğun gerekçesiyle gözaltına alındı İran Petrol Bakanlığı çalışanı bir kadın Avrupalı şirketlerle irtibatta olduğun gerekçesiyle gözaltına alındı
Malezya'da 5 binden fazla kaçak kaplumbağa ele geçirildi Malezya'da 5 binden fazla kaçak kaplumbağa ele geçirildi
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz
TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır
Uzmanı önerdi! İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo... Uzmanı önerdi! İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo...
Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?
'Ben yandım oğlun yanmasın' 'Ben yandım oğlun yanmasın'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 12:46 | Çarşamba

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: 10 günde 3-4 transferi bitiririz

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer çalışmalarıyla ilgili "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan ve maliyeti uygun yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ve genç futbolcularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer harekatı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Doğan, "Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan ve maliyeti uygun yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" dedi.

"HALİL TRANSFERİNDE BEKLEMEDEYİZ"

Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Doğan, "Biz ilk teklifimizden sonra fiyat yükselttik ancak Hollanda kulübü 1.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemekte. Bizim de bir limitimiz var ve kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi teklifi yaparak beklemeye geçtik. Aradaki 500 bin Euro gibi bir fark var ve farkın kapanması için Sparta Rotterdam'ın fiyat düşürmesi gerekiyor. Şu an beklemedeyiz ve bir gelişme yok" diye konuştu.

"10 GÜNDE 4 TRANSFER"

Trabzonspor'a genç oyuncuları kazandırma çalışmalarının yanında takıma direkt kaktı sağlayacak tecrübeli isimlerle de görüşme halinde olduklarını belirten Doğan, "10 gün içerisinde takıma 3-4 önemli ismi kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 GENÇ OYUNCUYA İMZA ATTIRIYORUZ"

Bordo-mavili ekibin özellikle gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmasına da değinen Doğan, "2 genç oyuncuyla bugün veya yarın sözleşme imzalayacağız. Onun dışında Ümit Milli Takım oyuncusu Ahmet Canbaz ile ilgili de bir çalışmamız var. Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan, maliyeti uygun, yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. (DHA)

TSK'nın gücüne güç katacak! Kement göreve hazır
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ