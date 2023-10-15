15 Ekim 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:00:00
Tour of Türkiye'yi genel klasman lideri olarak Astana takımından Lutsenko tamamladı
Kaynak: AA
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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko tamamladı.
Ayrıntılar geliyor...
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