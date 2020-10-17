  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
Kurtulmuş: Bilinen ya da görünen rezervlerden çok daha güçlüsünü çıkartacağız
Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Ermenistan'ın kalleş saldırısından en acı kare! Anne kız aynı tabutta...
Selçuk Bayraktar'dan haydut Ermenistan'a sert tepki: Savaşın bile bir ahlakı vardır!
Bakan Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri
Karadeniz seferine çıkan Kanuni sondaj gemisi Çanakkale'de
Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi
BAE adına Türkiye'de bilgi toplayan ajan MİT tarafından kıskıvrak yakalandı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Esayan'ın vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a taziye m...
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: 1 ölü
MSB'den Fatih sondaj gemisi paylaşımı: Milletimizin gözü aydın olsun
Başkan Erdoğan: 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi
Filistinlilerden işgalci İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine protesto
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 30 bini geçti
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur başlıyor
17 Ekim 2020 Cumartesi 18:43:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 18:43:00

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında 1. oldu.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde iki kez podyuma çıktı.

Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle en hızlı tura imza atan milli sporcu, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Şampiyonadaki son etaba ev sahipliği yapan Portekiz'de, ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona lider götürdüğü yarışı birincilikle tamamladı.

Milli sporcu, bu sezon Avustralya'nın ardından Portekiz'de de yarış kazanmayı başardı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Sabah yeni ayarlar denedik ve ilk kez pole pozisyonu elde ettim. Yeniden kazandığımız ve podyumda olduğumuz için çok mutluyum. Yarın da hedefimiz yine podyum olacak." ifadelerini kullandı.

Puanını 200'e yükselten milli sporcu, 5. sırada yer alıyor. Estoril Pisti'ndeki ikinci yarış yarın TSİ 17.15'te koşulacak.

Rea, üst üste 6. şampiyonluğa uzandı

Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etti.

15. sıradan başladığı ilk yarışı 4. sırada tamamlayan Rea, en yakın rakibi ve vatandaşı Scott Redding'in bitime 16 tur kala düşmesiyle şampiyonluğa uzandı.

İlk yarışın ardından Rea puanını 353'e çıkarırken, Redding 281 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER