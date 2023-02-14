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14 Şubat 2023 Salı 00:33:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 00:33:00

Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu depremde vefat etti

Kaynak: AA

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THF, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) sosyal medya hesabından, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." paylaşımı yapıldı.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, "Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız." denildi.

THF Başkanı Uğur Kılıç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kütahya, koca yürekli adam, milli takımımızın kaptanı, sizi dört gözle bekledik. Sen oğlunu kucakladın, cennete yürüdünüz. Çok üzgünüm çok. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türkiye Hentbol Federasyonu Uğur Kılıç asrın felaketi deprem

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