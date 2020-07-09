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09 Temmuz 2020 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 07:50:00

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erdem'den Sivas'a milli maç müjdesi

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem, UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 Eylül'de oynanacak Türkiye-Macaristan maçının Sivas'ta yapılacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadyumu çıkışında yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde ilk maçını Sivas'ta oynanmasının uğurlu geleceğine inandığını ifade etti. 

Türkiye-Macaristan karşılaşmasının 3 Eylül'de Sivas'ta oynanmasının planladığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"3 Eylül akşamı nasip olursa Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de ise kongrenin 101. yıl dönümü olacak. Burada TFF Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yılda biz bu tarafa doğru istişare ediyorduk. Son olarak UEFA'nın çevre ve stadyumla ilgili tetkikleri kaldı. TFF olarak yakın bir zamanda resmi bir açıklama yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı A Milli Takımı'mızı burada misafir edeceğiz. Avrupa Uluslar Ligi'ne galip başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun."

Sivas Valisi Salih Ayhan ise bugün heyet olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ettiklerini anımsattı.

Türkiye-Macaristan maçının Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanması yönünde talepte bulunduklarını hatırlatan Ayhan, bunun heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

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