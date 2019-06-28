TFF toplantısında radikal karar: Bütçesini aşan kulüplere puan silme cezası uygulanacak
TFF Başkanı Özdemir, "Attığımız adımlar kulüplerimizin kurtuluşu için büyük önem taşıyor. Borç yapılandırması ve diğer tedbirlerle, kulüplerin mali problemlerini çözeceğiz" açıklamasını yaptı.
(TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Talimatı’nı görüşmek üzere Başkan Nihat Özdemir yönetiminde dün Riva’da toplandı. 14.00’te başlayıp 21.00’de sona eren 7 saatlik tarihi toplantıda Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak Borç Yapılandırma Anlaşması masaya yatırılırken, kulüpler hakkında ileriye dönük birçok radikal karar alındı.
DENETİMİ FEDERASYON YAPACAK
Yeni Kulüp Lisans Talimatı’na göre mali disiplin altına girecek olan kulüplerin denetimini kendisi yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, talimatnameye önemli bir madde de ekledi. Yeni eklenen maddeye göre, bundan sonra bütçesini aşan kulüplere puan silme cezası uygulanacak.
BORÇLU OLANA TRANSFER ZOR
Toplantıda:
1- Borçları yapılandıracak konsorsiyumda yer alacak Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler başlayacak.
2- Her kulüp borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belli kısmını harcayabilecek.
3- Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının %15’i kadarını transfer bütçesi olarak kullanacak.
4- Yapılandırmanın vadesi her kulübün borç yapısına göre değişecek.
5- Kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.
Yeni Kulüp Lisans Talimatı’nın kulüplere tebliğ edilmesiyle tarihi süreç başlayacak. (Star spor)
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