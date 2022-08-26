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26 Ağustos 2022 Cuma 18:06:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 18:06:00

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

Etiketler : TFF Tahkim Kurulu murat sancak
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