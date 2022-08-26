TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
- TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
- Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı
- Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu
- Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
- Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı
- Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor