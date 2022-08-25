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25 Ağustos 2022 Perşembe 17:55:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 17:55:00

TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Kulüp Müsabakaları Kura Çekimleri ve Ödül Töreni Gala Programı için İstanbul'da bulunan yabancı medya mensupları ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, buluşmada TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci ve Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazır olduklarını belirterek, "Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır. Tüm futbolseverlere sesleniyorum, 10 Haziran için yerinizi şimdiden ayırtın. Avrupa futbolunun yeni sezonunun açılışını ve 2023 yılındaki kapanışını futbol kentimiz İstanbul'da yapmak, bunun da hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılına denk gelmesi bizi son derece memnun etti." diye konuştu.

Finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, şunları aktardı:

"Geçmiş yıllardan gelen tecrübemizle ve daha önceki 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali ve 2019 UEFA Süper Kupa maçına başarıyla ev sahipliği yapmış olmamız gerçeğinden hareketle, gelecek yılki final için daha şimdiden hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda UEFA standartları doğrultusunda kapsamlı yenileme çalışmaları yaptık. Maalesef COVID-19 pandemisi nedeniyle, iki defa final maçı başka ülkelere alındı. Ancak ümit ediyoruz ki büyük bir heyecanla beklenen finali bu yıl İstanbul'da gerçekleştireceğiz. TFF, bu etkinliğe ev sahipliği yapabilmek için 3 yıldan beri UEFA ile müthiş bir iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Avrupa futbolunun patronu olan UEFA'ya, Federasyonumuza olan güveni nedeniyle teşekkür etmek isterim."

Kadınları ve çocukları tribünlerde görmek istediğini aktaran TFF Başkanı Büyükekşi, "Kadın futboluna da çok önem veriyoruz. Kadın futbolunun, Türkiye'nin çok izlenen spor branşlarından birisi olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin, anne ve babaların tribünlerde yer almasını istiyorum. Kadının olduğu her yerde dostluk, sevgi, barış olur. 100 yıllık tarihinde TFF'de hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. İlk kez biz iki kadın üyemize görev verdik. Tüm kurullarımıza da kadın üyelerimizi dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu..

Şeffaflık üzerinde duran Büyükekşi, "Ben ve arkadaşlarım acil çözüm bekleyen ulusal meseleler üzerine yoğunlaştık. Seçildiğimiz ilk günden itibaren, yönetimde şeffaflığın, attığımız her adımda bir numaralı ilkemiz olacağını söylemiştik." ifadesini kullandı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da "Türkiye'de kadın futbolu, amatör futbol olarak nitelendiriliyor. İlk hedefimiz Kadın Futbol Süper Ligi'ni profesyonel statüye kavuşturmak. Türkiye'de kadın futbolcularımız bunu hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Nüket Küçükel Ezberci ise "Ölçebildiğimiz oranda geliştirebiliriz. Kız çocuklarımızın futbol ile gelişimini önemsiyoruz." vurgusunu yaptı.

Mehmet Büyükekşi, görüşmenin sonunda yabancı gazetecilere A Milli Takım forması hediye etti.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu mehmet büyükekşi hamit altıntop futbol
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